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Концерт группы «Пикник» в Светлогорске перенесли на июнь
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Концерт группы «Пикник» в Светлогорске перенесли на июнь 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Концерт группы «Пикник», который должен был состояться 25 марта в Светлогорске, перенесли на 12 июня. Об этом сообщает kp.ru. Такое решение принято, поскольку все участники коллектива и их директор госпитализированы после ДТП.
«В данный момент пострадавшие уже перевезены в Санкт-Петербург и размещены в клиниках. Состояние здоровья не вызывает опасений», — заявил руководитель «Запад концерта» Кирилл Низовцев.
По его словам, на восстановление может потребоваться около месяца, после чего музыканты возобновят активную гастрольную деятельность.
Все купленные билеты действительны. Если новая дата не устраивает кого-то из зрителей, то билеты можно вернуть в места приобретения.
Ранее бас-гитарист «Пикника» Марат Корчемный рассказал подробности ДТП во Владимирской области.
Также «ВашГород.ру» сообщало, что один человек погиб в результате наезда автобуса на остановку в Новокузнецке.
RT на русском: последние новости
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