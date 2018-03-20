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В Сызрани ВАЗ 2105 столкнулся с Geely MK
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В Сызрани ВАЗ 2105 столкнулся с Geely MK 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
В понедельник, 19 марта, в 20:30, в Сызрани, 45-летний мужчина, находившийся за рулём автомобиля ВАЗ 2105, следуя по улице Кадровой в направлении улицы Локомобильной, в районе дома №33 по улице Локомобильной, поворачивая налево не уступил дорогу транспорту, пользующемуся преимуществом, и столкнулся с иномаркой Geely MK, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
В результате дорожной аварии водитель «пятёрки», получил травмы головы, а управлявший Geely MK 29-летний мужчина — травму груди. После оказания медицинской помощи пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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