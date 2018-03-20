В Сызрани ВАЗ 2105 столкнулся с Geely MK

В результате дорожной аварии водитель «пятёрки», получил травмы головы, а управлявший Geely MK 29-летний мужчина — травму груди. После оказания медицинской помощи пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

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