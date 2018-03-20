В Сызрани погибли два работника депо при сходе порожних грузовых вагонов

Во вторник, 20 марта, в 15:00 в вагонном депо станции Сызрань Куйбышевской железной дороги произошел сход двух порожних грузовых вагонов, отгонявшихся после ремонта, в результате два работника депо ВРК-1 были смертельно травмированы и скончались на месте происшествия, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

На месте происшествия прибыли исполняющий обязанности Сызранского транспортного прокурора, следственная группа в составе сотрудников Приволжского следственного управления на транспорте СК Российской Федерации и УТ МВД России по ПФО.

Устанавливаются обстоятельства, причины произошедшего, а также лица, причастные к трагедии.

По результатам прокурорской проверки будет принят весь необходимый комплекс мер реагирования, в том числе направленных на недопущение подобных вопиющих фактов транспортных происшествий в дальнейшем.