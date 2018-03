На мигающий жёлтый: челябинец за рулём Pontiac сбил двух девочек возле школы 

Днём 20 марта водитель Pontiac сбил двух школьниц у дома № 16в на улице Доватора — в районе филиала школы № 15.

Как сообщили в ГИБДД города, под колёса иномарки попали девочки 12 лет. — Водитель 1980 года рождения совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — уточнили в Госавтоинспекции . Школьницы госпитализированы. Очевидцы отмечают, что светофор на месте происшествия работает в режиме мигающего жёлтого сигнала. — Проходимость там большая, школа рядом. Будьте бдительны! — говорят очевидцы.