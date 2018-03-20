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На мигающий жёлтый: челябинец за рулём Pontiac сбил двух девочек возле школы
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На мигающий жёлтый: челябинец за рулём Pontiac сбил двух девочек возле школы 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Днём 20 марта водитель Pontiac сбил двух школьниц у дома № 16в на улице Доватора — в районе филиала школы № 15.
A post shared by ДТП и ЧП Челябинска (@dtp.chp_74) on Mar 20, 2018 at 4:29am PDT  Как сообщили в ГИБДД города, под колёса иномарки попали девочки 12 лет. — Водитель 1980 года рождения совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — уточнили в Госавтоинспекции. Школьницы госпитализированы. Очевидцы отмечают, что светофор на месте происшествия работает в режиме мигающего жёлтого сигнала. — Проходимость там большая, школа рядом. Будьте бдительны! — говорят очевидцы.
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