На Революционной отремонтировали неработающую стрелку светофора

Самаре на перекрестке Московского шоссе и улицы Революционной вернули старый режим работы светофоров. Об этом сообщили представители компании «Строд-сервис» в своем микроблоге.

Московское шоссе/Революционная — вернули старый режим pic.twitter.com/2egdvTGtZm — Строд (@Strod_Servis) 20 марта 2018 г.

Ранее самарские автолюбители пожаловались на проблемы с движением по Революционной. По их словам, из-за неработающей стрелки сложно повернуть с этой улицы на Московское шоссе. В результате образовалась пробка. Средняя скорость на участке не превышала 3 км/ч.