Ещё
На Революционной отремонтировали неработающую стрелку светофора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Над Су-57 нависла угроза
Над Су-57 нависла угроза

На Революционной отремонтировали неработающую стрелку светофора 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самаре на перекрестке Московского шоссе и улицы Революционной вернули старый режим работы светофоров. Об этом сообщили представители компании «Строд-сервис» в своем микроблоге.
Московское шоссе/Революционная — вернули старый режим pic.twitter.com/2egdvTGtZm — Строд (@Strod_Servis) 20 марта 2018 г.
Ранее самарские автолюбители пожаловались на проблемы с движением по Революционной. По их словам, из-за неработающей стрелки сложно повернуть с этой улицы на Московское шоссе. В результате образовалась пробка. Средняя скорость на участке не превышала 3 км/ч.
63.ru: последние новости
«От криков матери волосы встают дыбом»: в Тольятти несовершеннолетний выпал из окна В поселке Южный ограничат скорость движения автомобилей Жителя Тольятти убили рядом с рестораном, где он отмечал день рождения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии98
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора211
У Скрипалей нет шансов. Шокирующее признание разработчика «Новичка»29
В Киеве дали ответ по выборам в РФ26
Порошенко нашел замену российскому газу308
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение