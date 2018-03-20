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В Самарской области сошедший с рельсов вагон убил двух человек
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В Самарской области сошедший с рельсов вагон убил двух человек 

Российская Газета 1 час назад
Во вторник, 20 марта, на станции Сызрань в Самарской области в депо сошел с рельсов грузовой вагон и смертельно травмировал двух мужчин. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.
ЧП на железной дороге произошло в 14.00 по московскому времени. По предварительной информации, погибшие мужчины (обоим — по 40 лет) были сотрудниками железной дороги. Цистерна придавила их к стене прямо во время работы.
Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Ведомством готовится представление в адрес руководства железной дороги о необходимости усиления мер безопасности.
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