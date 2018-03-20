Водителя тягача, устроившего страшную аварию у Новосвердловской ТЭЦ, отправят в колонию

В Берёзовском осудили нижегородца Анатолия Махалина — водителя фуры, который спровоцировал страшное ДТП по дороге к Берёзовскому от Новосвердловской ТЭЦ. Случилось это 2 ноября 2016 года.

— Toyota Camry въехала на приличной скорости в телегу большегруза, — рассказывал E1.RU очевидец. — Водитель фуры выполнял манёвр, пытаясь развернуться, но не успел среагировать, чтобы избежать ДТП.

Один пассажир иномарки погиб, двое получили тяжёлые травмы, водитель — травмы средней тяжести.

К реальному лишению свободы приговорён житель Нижегородской области , в результате нарушения правил дорожного движения которым погиб человек, а троим причинён вред здоровью различной степени тяжести.

Произошло, по данным прокуратуры, это так: поняв, что двигается в неверном направлении, Махалин решил развернуться вне перекрёстка задним ходом.

«Видимость на участке дороги составляла менее 100 метров — считалась ограниченной, а внешние световые приборы и светоотражатели полуприцепа были загрязнены, разворот в таких условиях, согласно п. 8.11 Правил дорожного движения, был запрещён», — уточнили в надзорном ведомстве.

Несмотря на то, что водитель занял даже встречку, световых сигналов об этом он не подал. И в него влетела Camry.

«В силу ряда обстоятельств: погодных условий (снег), тёмного времени суток, сильного загрязнения автопоезда, расположившийся на полосе встречного движения полуприцеп виден не был. При этом водитель фуры не смог продолжить движение и освободить дорожную полосу, поскольку транспортное средство забуксовало. Каких-либо иных мер, направленных на предупреждение столкновения, он не предпринял», — уточняют причины в прокуратуре

Суд приговорил Анатолия Махалина к 2 годам 10 месяцам колонии-поселения с лишением права водить машины на 2 года. Гражданские иски потерпевшими не заявлялись.

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства Махалин вину в содеянном не признал.

Приговор в законную силу не вступил.