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Новые рейды ДПС в Петрозаводске.
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Новые рейды ДПС в Петрозаводске. 

Карельские вести 1 час назад
Так очередной рейд прошел в столице Карелии, направлен он был на поиск водителей под «шафе». Итоги таковы: 6 водителей пришлось отстранить от руля.
Так один из водителей попадает под ст. 264.1 УК РФ.
ГИБДД по РК обращается ко всем жителям, если вы стали свидетелем того, что человек садиться за руль будучу выпившим, или управляет транспортным средством, просим немедленно сообщить об этом по телефонам: дежурной части ГИБДД Петрозаводска — 71-59-00, 78-44-44 или с мобильного телефона на короткий номер 102.
Карельские вести: последние новости
Второй раз пойман пьяный за рулем Подросток на пешеходе попал под колеса авто. 10 — летняя девочка не смогла пересечь границу с Финляндией.
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