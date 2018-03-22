Новые рейды ДПС в Петрозаводске. 

Так очередной рейд прошел в столице Карелии, направлен он был на поиск водителей под «шафе». Итоги таковы: 6 водителей пришлось отстранить от руля.
Так один из водителей попадает под ст. 264.1 УК РФ.
ГИБДД по РК обращается ко всем жителям, если вы стали свидетелем того, что человек садиться за руль будучу выпившим, или управляет транспортным средством, просим немедленно сообщить об этом по телефонам: дежурной части ГИБДД Петрозаводска — 71-59-00, 78-44-44 или с мобильного телефона на короткий номер 102.