Новые рейды ДПС в Петрозаводске.

Так очередной рейд прошел в столице Карелии , направлен он был на поиск водителей под «шафе». Итоги таковы: 6 водителей пришлось отстранить от руля.

Так один из водителей попадает под ст. 264.1 УК РФ.