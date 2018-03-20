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Под Калининградом из-за ДТП перенесли концерт группы «Пикник»
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Под Калининградом из-за ДТП перенесли концерт группы «Пикник» 

РИА Новости 2 часа назад
КАЛИНИНГРАД, 20 мар — РИА Новости. Концерт группы «Пикник», который должен был состояться 25 марта в Светлогорске Калининградской области, перенесли на 12 июня из-за того, что музыканты получили травмы в аварии во Владимирской области, сообщила администрация «Янтарь-холла», где должно пройти выступление.
ДТП, в котором пострадали артисты, произошло во Владимирской области 16 марта. Авария с участием трех автомобилей произошла в 12.10 мск на 50-м километре автодороги «Владимир— Гусь-Хрустальный — Тума». Пострадали семь человек, все они были госпитализированы в Гусь-Хрустальную городскую больницу.
"Концерт группы «Пикник» переносится с 25 марта 18.00 по причине госпитализации всех музыкантов группы и директора. Артистам будет приятно увидеть как всегда полный концертный зал «Янтарь-холла» 12 июня. Все билеты действительны. В случае если новая дата кого-то из зрителей не устраивает, билеты можно вернуть в местах приобретения", — говорится в сообщении.
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