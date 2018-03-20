Под Калининградом из-за ДТП перенесли концерт группы «Пикник»

ДТП, в котором пострадали артисты, произошло во Владимирской области 16 марта. Авария с участием трех автомобилей произошла в 12.10 мск на 50-м километре автодороги «Владимир— Гусь-Хрустальный — Тума». Пострадали семь человек, все они были госпитализированы в Гусь-Хрустальную городскую больницу.

"Концерт группы «Пикник» переносится с 25 марта 18.00 по причине госпитализации всех музыкантов группы и директора. Артистам будет приятно увидеть как всегда полный концертный зал «Янтарь-холла» 12 июня. Все билеты действительны. В случае если новая дата кого-то из зрителей не устраивает, билеты можно вернуть в местах приобретения", — говорится в сообщении.