Снег на дорогах спровоцировал половину ДТП на Среднем Урале

За последние сутки.

Свердловской области за минувшие сутки произошло 144 ДТП. В авариях погибли два человека, еще девять, в том числе ребенок, получили травмы. В каждом втором случае на дороге на месте ЧП присутствовал снег и снежный накат. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Так, на трассе в Камышловском районе столкнулись легковой автомобиль, автобус и грузовик. Два человека погибли. На месте автокатастрофы сотрудники ГИБДД обнаружили накат и рыхлый снег.

В Нижнесергинском районе в ДТП попали сами снегоуборочные машины. Во время работы водитель одной из тяжелых спецмашин допустил наезд на другую, которая по инерции столкнулась с третьей. Один из шоферов получил травмы и был госпитализирован.

Свердловские госинспекторы за сутки выдали более 200 предписаний на устранение недостатков зимнего содержания автодорог. На должностных лиц составлено 24 административных протокола.