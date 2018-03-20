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Снег на дорогах спровоцировал половину ДТП на Среднем Урале
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Над Су-57 нависла угроза

Снег на дорогах спровоцировал половину ДТП на Среднем Урале 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
За последние сутки.
В Свердловской области за минувшие сутки произошло 144 ДТП. В авариях погибли два человека, еще девять, в том числе ребенок, получили травмы. В каждом втором случае на дороге на месте ЧП присутствовал снег и снежный накат. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.
Так, на трассе в Камышловском районе столкнулись легковой автомобиль, автобус и грузовик. Два человека погибли. На месте автокатастрофы сотрудники ГИБДД обнаружили накат и рыхлый снег.
В Нижнесергинском районе в ДТП попали сами снегоуборочные машины. Во время работы водитель одной из тяжелых спецмашин допустил наезд на другую, которая по инерции столкнулась с третьей. Один из шоферов получил травмы и был госпитализирован.
Свердловские госинспекторы за сутки выдали более 200 предписаний на устранение недостатков зимнего содержания автодорог. На должностных лиц составлено 24 административных протокола.
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