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Водитель спровоцировал массовое ДТП на Автозаводе и скрылся
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Над Су-57 нависла угроза

Водитель спровоцировал массовое ДТП на Автозаводе и скрылся 

nn.ru 3 часа назад
Фото: nn.ru
ДТП произошло 29 марта около 7 утра. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
На улице Плотникова, 3 водитель неустановленной машины неаккуратно перестроился и столкнулся с Ford. От столкновения Ford вылетел на встречку и столкнулся с Nissan Teana Nissan X-Trail.
В результате аварии медицинская помощь понадобилась 31-летней женщине — (водитель Ford) и 22-летнему мужчине (водитель Nissan Teana). После оказания помощи оба были отпущены домой.
Ранее мы рассказывали об авто, которое перевернулось на крышу после столкновения на Автозаводе.
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