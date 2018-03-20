Водитель спровоцировал массовое ДТП на Автозаводе и скрылся

ДТП произошло 29 марта около 7 утра. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

На улице Плотникова, 3 водитель неустановленной машины неаккуратно перестроился и столкнулся с Ford . От столкновения Ford вылетел на встречку и столкнулся с Nissan Teana Nissan X-Trail.

В результате аварии медицинская помощь понадобилась 31-летней женщине — (водитель Ford) и 22-летнему мужчине (водитель Nissan Teana). После оказания помощи оба были отпущены домой.

Ранее мы рассказывали об авто, которое перевернулось на крышу после столкновения на Автозаводе.