Две иномарки, угнанные в Петербурге, нашлись в гараже под Выборгом 

Спутниковая система слежения, которая была установлена в одной из исчезнувших из Петербурга иномарке, сработала и показала местоположение. Сотрудники полиции приехали по адресу под Выборгом и нашли два автомобиля в одном гараже.
Как сообщили ivbg.ru в правоохранительных органах, речь идёт о дорогостоящих иномарках «Инфинити» и «Ленд Крузер». Они были угнаны из разных районов Петербурга в январе и марте соответственно, а теперь обнаружились в одном из гаражей в посёлке Ильичево Выборгского района Ленобласти. Найти угнанные иномарки помогла спутниковая система слежения, которая была установлена в «Инфинити» и внезапно начала работать, подавая сигналы.
Кроме того, 47news пишет, что гараж по документам принадлежит 51-летней пенсионерке из Петербурга, а распоряжается им ее 29-летний сын. Полицейские вышли на связь с ним и узнали, что пару месяцев назад он сдал гараж в аренду малознакомым людям, и понятия не имеет, как они его используют.
Автомобили были изъяты сотрудниками полиции.