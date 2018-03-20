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Две иномарки, угнанные в Петербурге, нашлись в гараже под Выборгом
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Две иномарки, угнанные в Петербурге, нашлись в гараже под Выборгом 

Ivyborg.ru 3 часа назад
Спутниковая система слежения, которая была установлена в одной из исчезнувших из Петербурга иномарке, сработала и показала местоположение. Сотрудники полиции приехали по адресу под Выборгом и нашли два автомобиля в одном гараже.
Как сообщили ivbg.ru в правоохранительных органах, речь идёт о дорогостоящих иномарках «Инфинити» и «Ленд Крузер». Они были угнаны из разных районов Петербурга в январе и марте соответственно, а теперь обнаружились в одном из гаражей в посёлке Ильичево Выборгского района Ленобласти. Найти угнанные иномарки помогла спутниковая система слежения, которая была установлена в «Инфинити» и внезапно начала работать, подавая сигналы.
Кроме того, 47news пишет, что гараж по документам принадлежит 51-летней пенсионерке из Петербурга, а распоряжается им ее 29-летний сын. Полицейские вышли на связь с ним и узнали, что пару месяцев назад он сдал гараж в аренду малознакомым людям, и понятия не имеет, как они его используют.
Автомобили были изъяты сотрудниками полиции.
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