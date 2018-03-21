В Зеленограде проходит профилактическое мероприятие «Пешеходный переход»

21 марта сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому административному округу проводят профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», которое направлено на работу как с водителями, так и с пешеходами, в том числе с детьми и подростками.

В рамках мероприятия инспекторы ДПС будут уделять особое внимание пресечению таких нарушений ПДД, как нарушение правил проезда регулируемых пешеходных переходов и перекрестков, невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах, а также переход проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора.