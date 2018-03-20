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Меняйтесь к лучшему вместе со SKODA Fast START в ВЕНТУС
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Меняйтесь к лучшему вместе со SKODA Fast START в ВЕНТУС 

Wroom.ru 3 часа назад
Фото: Wroom.ru
Новая SKODA взамен вашего старого автомобиля!
Ищете подходящий повод расстаться со своим старым автомобилем? Станьте участником программы SKODA Fast START 2018 и получите выгоду при покупке нового автомобиля RAPID, OCTAVIA, YETI, KODIAQ, SUPERB!
Узнайте подробности программы SKODA Fast START на сайте ДЦ Вентус или позвонив по телефону: +7 (495) 266-79-45  Мы уже ждём вашего звонка!
ВЕНТУС
Официальный дилер SKODA
Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68.
www.ventus.ru  *В программе участвуют все автомобили ŠKODA OCTAVIA, RAPID, YETI, SUPERB и KODIAQ российского производства 2017 и 2018 г. Сдаваемые автомобили должны быть в собственности не менее 6 месяцев для программы Trade-in и не менее 12 месяцев для программы утилизация. Срок действия акции — с 01.03.2018 по 31.03.2018 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности у официальных дилеров ŠKODA.
Акция распространяется на автомобили RAPID, OCTAVIA, YETI, SUPERB и KODIAQ, переданные клиентам в период действия акции; размер поддержки 50 000 руб. для автомобилей RAPID 2017 года выпуска, OCTAVIA 2017 года выпуска, SUPERB 2017 и 2018 года выпуска, YETI (2×4) 2017 года выпуска предоставляется в случае сдачи в trade-in автомобиля любой марки; размер поддержки 60 000 руб. для автомобилей RAPID 2017 года выпуска, OCTAVIA 2017 года выпуска, SUPERB 2017 и 2018 года выпуска, YETI (2×4) 2017 года выпуска предоставляется в случае сдачи в утилизацию автомобиля любой марки; размер поддержки 85 000 руб. для автомобилей YETI (4×4) 2017 года в случае сдачи в trade-in автомобиля любой марки;размер поддержки 100 000 руб. для автомобилей YETI (4×4) 2017 года в случае сдачи в утилизацию автомобиля любой марки; размер поддержки 85 000 руб. для автомобилей KODIAQ 2017 и 2018 года в случае сдачи в trade-in автомобиля любой марки; размер поддержки 100 000 руб. для автомобилей KODIAQ 2017 и 2018 года в случае сдачи в утилизацию автомобиля любой марки.
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