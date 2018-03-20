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Младенец ползком пересек вьетнамскую автомагистраль
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Над Су-57 нависла угроза

Младенец ползком пересек вьетнамскую автомагистраль 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Скоростное шоссе выбрал для своих «прогулок» юный житель вьетнамской провинции Куангнинь, где его и застали вовремя остановившиеся водители, отмечает Phapluatplus.vn. Спасение младенца попало в объектив камеры регистратора.
Эти кадры были сделаны 13 марта на подъезде к городу Камфа на северо-востоке страны. Родители малыша, как позже выяснилось, владеют торговыми лавками по обе стороны шоссе и просто не успевают следить за активно исследующим доступное пространство сыном.
Во время очередной своей вылазки мальчик добрался до дороги и направился к разделяющему ее пополам отбойнику. Стоит отметить, что проезжую часть он пересекал примерно в 10 метрах от пешеходного перехода, перед которым автолюбители обычно сбрасывают скорость. Первым остановился водитель самосвала, его примеру последовал и владелец легковушки, из кабины которой велась запись.
Мужчины бросились на помощь невозмутимому младенцу, но в этот момент с противоположной стороны дороги подоспела его мама, которая вернула чудом не пострадавшего отпрыска в родной дом.
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