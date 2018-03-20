Нижегородец, насмерть сбивший мотоциклиста, отправится в колонию

Московский районный суд вынес приговор 31-летнему жителю Балахнинского района, который обвинялся по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом корреспонденту агентства Newsroom24 сообщила старший помощник прокурора Московского района Анна Хохлова

Авария произошла 15 сентября 2017 года на Сормовском шоссе в Московском районе Нижнего Новгорода. Водитель автомобиля «Киа» поворачивал налево на зеленый сигнал светофора на улицу Совхозную и не уступил дорогу, двигавшемуся во встречном направлении водителю мотоцикла «Хонда».

В результате ДТП 31-летний водитель мотоцикла погиб.

В судебном заседании водитель автомобиля полностью признал свою вину. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке судопроизводства.

Решением суда ему назначено наказание в виде 1 года колонии-поселения и лишения права на управление транспортным средством на срок 2 года.

Потерпевшей стороной к подсудимому был заявлен иск о возмещении компенсации морального вреда на сумму 500 тысяч рублей.

Суд постановил рассмотреть иск в порядке гражданского судопроизводства, но в целях обеспечения исполнения приговора в части возмещения компенсации морального вреда, постановил арестовать автомобиль, принадлежащий осужденному.

Ранее сообщалось о том, что пешеход насмерть сбит иномаркой в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.