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В Петербурге бизнес-леди притворялась нищей, чтобы не платить кредиты
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В Петербурге бизнес-леди притворялась нищей, чтобы не платить кредиты 

АиФ Санкт-Петербург 4 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге приставы конфисковали «Мерседес» бизнес-леди, задолжавшей 30 млн рублей, сообщает городское УФССП России.
Предприниматель задолжала разным банкам 30 миллионов рублей. На приеме у приставов женщина уверяла, что средств на погашение кредитов у нее нет. Однако сотрудники знали, что она владеет тремя автомобилями.
Более того, петербурженка припарковала свой «Мерседес» рядом со зданием ведомства. Но в личной беседа заявила, что прибыла на трамвае. Пока 55-летняя должница рассказывала о своем бедственном состоянии, судебные приставы составили акт описи и ареста на припаркованный рядом автомобиль премиум-класса.
Интересно, что во время ареста Мерседеса, в нем находился супруг бизнес-леди. Он не вмешиваться и скрылся. Женщину уведомили о принудительной мере. Сейчас она обязана предоставить два других автомобиля для составления акта описи и ареста.
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