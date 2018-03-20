В Петербурге бизнес-леди притворялась нищей, чтобы не платить кредиты

Санкт-Петербурге приставы конфисковали «Мерседес» бизнес-леди, задолжавшей 30 млн рублей, сообщает городское УФССП России

Предприниматель задолжала разным банкам 30 миллионов рублей. На приеме у приставов женщина уверяла, что средств на погашение кредитов у нее нет. Однако сотрудники знали, что она владеет тремя автомобилями.

Более того, петербурженка припарковала свой «Мерседес» рядом со зданием ведомства. Но в личной беседа заявила, что прибыла на трамвае. Пока 55-летняя должница рассказывала о своем бедственном состоянии, судебные приставы составили акт описи и ареста на припаркованный рядом автомобиль премиум-класса.

Интересно, что во время ареста Мерседеса, в нем находился супруг бизнес-леди. Он не вмешиваться и скрылся. Женщину уведомили о принудительной мере. Сейчас она обязана предоставить два других автомобиля для составления акта описи и ареста.