За 10 лет количество зарегистрированных в РФ автомобилей возросло почти вдвое

МОСКВА , 20 марта. / ТАСС /. Количество автомобилей, зарегистрированных в России , увеличилось за десять лет почти в два раза. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции.

"За последние десять лет количество зарегистрированных автомототранспортных средств в России увеличилось с 34 млн до 59,7 млн единиц. В среднем количество транспортных средств каждый год возрастает на 2-2,5 млн единиц, среди них большую часть составляют легковые автомобили", — сказал собеседник агентства.

По его словам, за прошлый год в подразделениях Госавтоинспекции было проведено более 11 млн регистрационных действий.

"Наиболее распространенным видом регистрационных действий стало изменение регистрационных данных транспортного средства, связанных с изменением сведений о его собственнике. Заявления о проведении этого действия содержатся в 60% всех обращений граждан в регистрационные подразделения Госавтоинспекции", — отметили в ГИБДД, добавив, что система предоставления госуслуг по линии Госавтоинспекции развивается и оптимизируется, чтобы обеспечить наиболее комфортные условия для россиян.