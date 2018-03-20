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За 10 лет количество зарегистрированных в РФ автомобилей возросло почти вдвое
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За 10 лет количество зарегистрированных в РФ автомобилей возросло почти вдвое 

ТАСС 4 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Количество автомобилей, зарегистрированных в России, увеличилось за десять лет почти в два раза. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции.
"За последние десять лет количество зарегистрированных автомототранспортных средств в России увеличилось с 34 млн до 59,7 млн единиц. В среднем количество транспортных средств каждый год возрастает на 2-2,5 млн единиц, среди них большую часть составляют легковые автомобили", — сказал собеседник агентства.
По его словам, за прошлый год в подразделениях Госавтоинспекции было проведено более 11 млн регистрационных действий.
"Наиболее распространенным видом регистрационных действий стало изменение регистрационных данных транспортного средства, связанных с изменением сведений о его собственнике. Заявления о проведении этого действия содержатся в 60% всех обращений граждан в регистрационные подразделения Госавтоинспекции", — отметили в ГИБДД, добавив, что система предоставления госуслуг по линии Госавтоинспекции развивается и оптимизируется, чтобы обеспечить наиболее комфортные условия для россиян.
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