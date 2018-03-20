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На калининградских дорогах за год смертность снизилась на 60%
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На калининградских дорогах за год смертность снизилась на 60% 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Число ДТП со смертельным исходом снизилось с Калининградской области на 60% за год с начала реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», сообщил глава региона Антон Алиханов, выступая на итоговой научно-практической конференции Федерального дорожного агентства.
Он рассказал, что в феврале 2017 года Калининградская область в числе 38 агломераций страны вошла в программу «Безопасные и качественные дороги». В результате в 2017 году за счет софинансирования из федерального и регионального бюджетов было отремонтировано 146 километров дорог на общую сумму 1,25 миллиарда рублей.
По словам Алиханова, в результате сократилось количество мест концентрации ДТП на 35% по сравнению с 2016 годом. С 32% до 46% увеличился процент автомобильных дорог калининградской агломерации, соответствующих нормативным требованиям.
Он подчеркнул, что основная задача программы — это не только сделать дороги качественными, но и безопасными.
"Хочу отметить, что с февраля 2017 года по февраль 2018 года, когда началось действие программы, количество ДТП уменьшилось на 10%, а число погибших на 60% снизилось", — сказал Алиханов.
В 2018 году планируется отремонтировать около 100 километров дорог, стоимость — 1,259 миллиарда рублей.
Алиханов добавил, что, по данным соцопроса, который проводили власти Калининградской области, эта программа занимает первое место по позитивным оценкам населения.
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