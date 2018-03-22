В Краснодаре с Северного моста упала девушка, сообщают СМИ, ссылаясь на очевидцев в социальных сетях.
Это случилось примерно в 11 часов сегодня, 22 марта.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю информацию подтвердили, но комментировать ситуацию будут позднее следователи Следственного комитета.
По словам очевидцев, девушка упала на железнодорожные рельсы и погибла.
Некоторые СМИ сообщают, что это был ребенок.
Вся информация о случившемся уточняется, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.