В Краснодаре с Северного моста упала девушка

Краснодаре с Северного моста упала девушка, сообщают СМИ, ссылаясь на очевидцев в социальных сетях.

Это случилось примерно в 11 часов сегодня, 22 марта.

По словам очевидцев, девушка упала на железнодорожные рельсы и погибла.

Некоторые СМИ сообщают, что это был ребенок.

Вся информация о случившемся уточняется, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.