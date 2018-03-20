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Зеленоградские автоинспекторы проконтролируют пешеходные переходы
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Зеленоградские автоинспекторы проконтролируют пешеходные переходы 

Старое Крюково 4 часа назад
Фото: Старое Крюково
21 марта сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому административному округу проведут профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».
В автоинспекции рассказали, что рейд направлен на работу, как с водителями, так и с пешеходами, в том числе, с детьми и подростками.
В рамках мероприятия инспекторы ДПС будут уделять особое внимание пресечению таких нарушений ПДД, как нарушение правил проезда регулируемых пешеходных переходов и перекрестков, невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах, а также переход проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора.
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