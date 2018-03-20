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На низком старте: для Ямала зукупили партию совремнных автобусов
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На низком старте: для Ямала зукупили партию совремнных автобусов 

Красный Север 4 часа назад
Фото: Красный Север
18 низкопольных и полунизкопольных автобусов появятся на городских маршрутах округа до конца года.
Это специализированные модели, предназначенные, прежде всего, для людей с ограниченными возможностями здоровья и для пассажиров с детскими колясками.
Так, например, в низкопольный автобус «Лиаз» одновременно могут поместиться четыре коляски, плюс — более 80 пассажиров.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, по шесть машин закупят Новый Уренгой и Ноябрьск, два автобуса приобретут для Надымского района и по одному для Салехарда, Лабытнанги, Муравленко и Пуровского района.
— Автобусы оборудованы для перевозки маломобильных групп граждан. Сейчас средства на приобретение техники передаются муниципалитетам. Новый транспорт должен выйти на линии до конца года, — отметили в ведомстве.
Кроме прочего автобусы будут оборудованы речевыми информаторами, информационным табло и бегущей строкой, травмобезопасными панелями и поручнями, указателями, продублированными шрифтом.
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