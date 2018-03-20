На низком старте: для Ямала зукупили партию совремнных автобусов

18 низкопольных и полунизкопольных автобусов появятся на городских маршрутах округа до конца года.

Это специализированные модели, предназначенные, прежде всего, для людей с ограниченными возможностями здоровья и для пассажиров с детскими колясками.

Так, например, в низкопольный автобус «Лиаз» одновременно могут поместиться четыре коляски, плюс — более 80 пассажиров.

Лабытнанги, Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, по шесть машин закупят Новый Уренгой и Ноябрьск , два автобуса приобретут для Надымского района и по одному для Салехарда Муравленко и Пуровского района.

— Автобусы оборудованы для перевозки маломобильных групп граждан. Сейчас средства на приобретение техники передаются муниципалитетам. Новый транспорт должен выйти на линии до конца года, — отметили в ведомстве.

Кроме прочего автобусы будут оборудованы речевыми информаторами, информационным табло и бегущей строкой, травмобезопасными панелями и поручнями, указателями, продублированными шрифтом.