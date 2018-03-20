Пьяный пенсионер устроил ДТП в Урене

ДТП с участием двух автомобилей случилось в Урене по вине пьяного 69-летнего водителя. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла 19 марта около четырех часов дня на улице Центральной. По предварительным данным, нетрезвый пенсионер на «Ладе-Калине» при выезде с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении, в результате чего его машина протаранила ВАЗ-210740.

Сам пьяный лихач не пострадал, а 58-летней пассажирке ВАЗа потребовалась медицинская помощь. Женщина получила перелом руки и ушибы. В центральной районной больнице врачи оказали ей необходимую помощь.

Напомним, неизвестный водитель устроил массовое ДТП в Автозаводском районе.