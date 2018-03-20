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Пьяный пенсионер устроил ДТП в Урене
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Над Су-57 нависла угроза

Пьяный пенсионер устроил ДТП в Урене 

В городе N 4 часа назад
Фото: В городе N
ДТП с участием двух автомобилей случилось в Урене по вине пьяного 69-летнего водителя. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла 19 марта около четырех часов дня на улице Центральной. По предварительным данным, нетрезвый пенсионер на «Ладе-Калине» при выезде с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении, в результате чего его машина протаранила ВАЗ-210740.
Сам пьяный лихач не пострадал, а 58-летней пассажирке ВАЗа потребовалась медицинская помощь. Женщина получила перелом руки и ушибы. В центральной районной больнице врачи оказали ей необходимую помощь.
Напомним, неизвестный водитель устроил массовое ДТП в Автозаводском районе.
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