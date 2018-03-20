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Пролетел на красный свет: в Тольятти водитель Toyota Land Cruiser снес капот «Ладе-Гранте»
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Пролетел на красный свет: в Тольятти водитель Toyota Land Cruiser снес капот «Ладе-Гранте» 

63.ru 4 часа назад
Фото: 63.ru
В автограде произошло ДТП с участием внедорожника и легковушки. По версии сотрудников ГИБДД, спровоцировал ее водитель Toyota Land Cruiser, когда пересекал регулируемый перекресток улиц Борковской и Вокзальной.
Капот «Гранты» не подлежит восстановлению
— Авария произошла 19 марта. 54-летний мужчина, управлявший иномаркой, проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате нарушитель врезался в «Ладу-Гранту», которая двигалась во встречном направлении — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Оба автомобиля получили механические повреждения. 52-летнего водителя «Лады» и его 44-летнюю пассажирку госпитализировали.
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