Пролетел на красный свет: в Тольятти водитель Toyota Land Cruiser снес капот «Ладе-Гранте»

В автограде произошло ДТП с участием внедорожника и легковушки. По версии сотрудников ГИБДД, спровоцировал ее водитель Toyota Land Cruiser, когда пересекал регулируемый перекресток улиц Борковской и Вокзальной.

Капот «Гранты» не подлежит восстановлению

— Авария произошла 19 марта. 54-летний мужчина, управлявший иномаркой, проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате нарушитель врезался в «Ладу-Гранту», которая двигалась во встречном направлении — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Оба автомобиля получили механические повреждения. 52-летнего водителя «Лады» и его 44-летнюю пассажирку госпитализировали.