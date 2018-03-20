В поселке Южный ограничат скорость движения автомобилей

поселке Южный , который располагается в Красноглинском районе Самары , изменят организацию движения транспорта. Там установят знаки «Жилая зона». Об этом сообщили представители городского департамента транспорта.

Поводом для изменений стали жалобы горожан, которие попросили обеспечить безопасность движения пешеходов в поселке.

— Мы разработали документацию на организацию пешеходного перехода через проезжую часть в районе дома № 18 поселка Южный, возле санатория «Красная Глинка». Непосредственно сам поселок предлагаем обозначить знаками «Жилая зона» для обеспечения безопасности движения на внутриквартальных дорогах. Документация на реализации в департаменте городского хозяйства и экологии Самары, — сообщили чиновники.

Ранее жители поселка обсуждали с депутатами гордумы проблему безопасности движения пешеходов по Красноглинскому шоссе, где продолжаются ремонтные работы. В частности, горожане предложили построить там надземный пешеходный переход. Подробнее об этом читайте в нашем фоторепортаже.