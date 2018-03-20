В поселке Южный ограничат скорость движения автомобилей 

В поселке Южный, который располагается в Красноглинском районе Самары, изменят организацию движения транспорта. Там установят знаки «Жилая зона». Об этом сообщили представители городского департамента транспорта.
Поводом для изменений стали жалобы горожан, которие попросили обеспечить безопасность движения пешеходов в поселке.
— Мы разработали документацию на организацию пешеходного перехода через проезжую часть в районе дома № 18 поселка Южный, возле санатория «Красная Глинка». Непосредственно сам поселок предлагаем обозначить знаками «Жилая зона» для обеспечения безопасности движения на внутриквартальных дорогах. Документация на реализации в департаменте городского хозяйства и экологии Самары, — сообщили чиновники.
Ранее жители поселка обсуждали с депутатами гордумы проблему безопасности движения пешеходов по Красноглинскому шоссе, где продолжаются ремонтные работы. В частности, горожане предложили построить там надземный пешеходный переход. Подробнее об этом читайте в нашем фоторепортаже.