Уровень смертности в ДТП в прошлом году в регионе снизился на 20 процентов

На 20 процентов в прошлом году по сравнению с предыдущим периодом снизился уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. Количество пострадавших уменьшилось на 3,3 процента. Об этом сообщил заместитель губернатора области Андрей Шабалин на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 20 марта.

Одной из главных тем повестки стало совершенствование работы по подготовке и переподготовке водителей.

— Обеспечению безопасности дорожного движения в регионе уделяется значительное внимание. Все принимаемые Правительством области меры помогли достичь снижения смертности по причине дорожно-транспортных происшествий, — сказал Андрей Шабалин. — Однако проблема продолжает оставаться острой. А потому работа по подготовке и переподготовке водителей крайне важна. Более полутора тысяч ДТП в прошлом году в регионе было совершено именно по их вине. На 1,5 процента возросло количество происшествий по вине водителей со стажем вождения до двух лет.

Андрей Шабалин подчеркнул, что органы исполнительной власти совместно с инспекцией безопасности дорожного движения должны дать объективную оценку ситуации, проанализировать ее, выработать все необходимые меры для ее стабилизации.

По информации УГИБДД УМВД России по Ярославской области, всего деятельность по реализации программы профессионального обучения водителей транспортных средств в прошлом году в регионе вели 98 учебных организаций. Права на управление транспортными средствами получили 9360 человек. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего периода показатель уменьшился на 8 процентов. Количество водителей, получивших права категории В, уменьшилось на 5,2 процента.

Как отметила директор департамента образования Ирина Лобода , снижение этих показателей не несет негативной нагрузки.

— Это как в обычной школе, где есть как отличники, так и хорошисты и даже двоечники, — сказала Ирина Лобода. — На наш взгляд, снижение этих показателей говорит о том, что образовательные организации стали более ответственно подходить к процессу обучения. Ужесточение правил сдачи экзаменов приведет только к снижению показателей аварийности на дорогах.

Также участники заседания обсудили аварийность на железнодорожных переездах. На данный момент здесь не зарегистрировано ни одной аварии, тогда как в прошлом году к этому времени было допущено два инцидента. Андрей Шабалин обратил внимание присутствующих на важность сохранения положительной динамики в этом направлении.

— На территории нашей области расположен протяженный участок Северной магистрали, имеется разветвленная сеть железнодорожных путей, — отметил Андрей Шабалин. — Это, конечно, создает повышенные риски для возникновения транспортных инцидентов. А потому обеспечение безопасности на переездах является важной задачей.