Очевидцев смертельной аварии на Окружном шоссе в Вологде разыскивают следователи

Для расследования трагического ДТП, в котором погибла вологжанка, сотрудникам полиции необходимы показания очевидцев. Также автомобилистов просят предоставить записи с видеорегистраторов.

Напомним, авария произошла 19 марта в 13 часов на Окружном шоссе, 35. Пожилая вологжанка переходила на красный свет проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Дорогу ей не уступил 23-летний водитель «Нива Шевроле». От удара об машину пенсионерка скончалась на месте ДТП.