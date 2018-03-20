Очевидцев смертельной аварии на Окружном шоссе в Вологде разыскивают следователи 

Для расследования трагического ДТП, в котором погибла вологжанка, сотрудникам полиции необходимы показания очевидцев. Также автомобилистов просят предоставить записи с видеорегистраторов.
Напомним, авария произошла 19 марта в 13 часов на Окружном шоссе, 35. Пожилая вологжанка переходила на красный свет проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Дорогу ей не уступил 23-летний водитель «Нива Шевроле». От удара об машину пенсионерка скончалась на месте ДТП.
Очевидцев и владельцев видеорегистраторов просят позвонить по телефонам в Вологде: 78-63-29,76-50-50 либо «02».