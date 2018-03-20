21 марта 2018 года в ЗАО пройдет акция «Пешеходный переход»

Основной этап городского профилактического мероприятия «Пешеходный переход», направленное на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма с пешеходами поводит ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО.

В рамках мероприятия сотрудники дорожно-патрульной службы будут следить за тем, чтобы переходящие проезжую часть соблюдали правила дорожного движения, а водители, в свою очередь, тоже проезжали пешеходные переходы по всем правилам, а также останавливались и ставили на стоянку свой автомобиль около общеобразовательных учреждений и рядом с пешеходными переходами согласно ПДД.

Госавтоинспекция западного округа призывает всех участников дорожного движения быть внимательными, и напоминает, что соблюдение Правил дорожного движения — залог безопасности на дороге!