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21 марта 2018 года в ЗАО пройдет акция «Пешеходный переход»
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21 марта 2018 года в ЗАО пройдет акция «Пешеходный переход» 

На Западе Москвы 4 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Основной этап городского профилактического мероприятия «Пешеходный переход», направленное на обеспечение безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортного травматизма с пешеходами поводит ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО.
В рамках мероприятия сотрудники дорожно-патрульной службы будут следить за тем, чтобы переходящие проезжую часть соблюдали правила дорожного движения, а водители, в свою очередь, тоже проезжали пешеходные переходы по всем правилам, а также останавливались и ставили на стоянку свой автомобиль около общеобразовательных учреждений и рядом с пешеходными переходами согласно ПДД.
Госавтоинспекция западного округа призывает всех участников дорожного движения быть внимательными, и напоминает, что соблюдение Правил дорожного движения — залог безопасности на дороге!
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