В Тольятти Toyota Land Cruiser протаранила «Гранту» и врезалась в столб 

В понедельник, 19 марта, в 09:15, в Тольятти, 53-летний мужчина, управлявший вседорожником Toyota Land Cruiser, следуя по улице Борковской со стороны улицы Северной, по предварительной информации полицейских, выехал на регулируемый перекресток улиц Борковской и Вокзальной на запрещающий сигнал светофора, и столкнулся с автомашиной «Лада Гранта», двигавшейся во встречном направлении, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
После столкновения Toyota Land Cruiser врезалась на световую опору.
В результате автомобильной аварии 52-летний водитель и 44-летняя пассажирка автомашины «Лада Гранта» получили различные травмы. Пострадавшие в ДТП мужчина и женщина, были госпитализированы в медицинское учреждение.
По данным инспекторов ГИБДД, во время столкновения автомобилей водители машин находились в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.