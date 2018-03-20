В Тольятти Toyota Land Cruiser протаранила «Гранту» и врезалась в столб

В понедельник, 19 марта, в 09:15, в Тольятти , 53-летний мужчина, управлявший вседорожником Toyota Land Cruiser, следуя по улице Борковской со стороны улицы Северной, по предварительной информации полицейских, выехал на регулируемый перекресток улиц Борковской и Вокзальной на запрещающий сигнал светофора, и столкнулся с автомашиной «Лада Гранта», двигавшейся во встречном направлении, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов После столкновения Toyota Land Cruiser врезалась на световую опору. В результате автомобильной аварии 52-летний водитель и 44-летняя пассажирка автомашины «Лада Гранта» получили различные травмы. Пострадавшие в ДТП мужчина и женщина, были госпитализированы в медицинское учреждение. По данным инспекторов ГИБДД, во время столкновения автомобилей водители машин находились в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.