Москвич лишился прав за ДТП, которого не было

Инцидент произошел еще в конце прошлого года на Бесединском шоссе. Житель Москвы ехал на своем Hyundai и в какой-то момент оказался в опасной близости от другой иномарки Ford. Второму водителю показалось, что произошло столкновение, автомобилисты остановились и осмотрели обе машины — никаких повреждений они не обнаружили. Москвич на Hyundai, сомневающийся в том, что авария вообще была, предложил разъехаться, однако второй автомобилист настаивал на вызове инспекторов. В результате каждый остался при своем мнении: один уехал, а второй остался дожидаться гаишников

Прибывшие на место «аварии» сотрудники ГИБДД составили протокол, в котором указали следующее: в результате происшествия не погибли и не были ранены люди, не повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, и не был причинен иной материальный ущерб, что подтверждается осмотром акта автомобиля Hyundai, из которого следует, что механических повреждений или следов восстановительного ремонта не установлено". При этом водителя Hyundai привлекли к ответственности по ч.2 ст.12.27 КоАП России «Оставление места ДТП, участником которого он являлся», а позже суд лишил его прав сроком на год. Об этом "Газете.ру" рассказал его адвокат.

Свою невиновность автомобилист попытался доказать в районном суде, настаивая на том, что ДТП может считаться таковым, если был нанесен ущерб или пострадали, или погибли люди, а если этих обстоятельств нет, то нет и аварии. Однако судья оставил приговор в силе. По мнению адвоката несправедливо наказанного водителя, ни инспектор, ни судьи, не захотели разбираться в деле. «Инспектору нужен был протокол для статистики, а суды предпочитают отправлять дела в Мосгорсуд , чтобы уже там разбиралась, что к чему», — пояснил он.

И действительно, Мосгорсуд в феврале 2018 года отменил приговор нижестоящих инстанций и полностью оправдал автомобилиста. В решении судьи говорится, что указанное происшествие не могло расцениваться как ДТП, а, следовательно, действия водителя нельзя назвать оставлением места происшествия.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что в случаях, если у участников аварии имеются разногласия относительно характера и перечня видимых повреждений транспортных средств, оставлять место ДТП не следует.

Как сообщал «Авторамблер», ранее МВД одобрило идею применения европротокола во всех авариях без пострадавших, даже в случае разногласий участников ДТП. Для того, чтобы оформить европротокол, водители должны зафиксировать все обстоятельства произошедшего с помощью специального мобильного приложения, либо с помощью модернизированных терминалов ЭРА-ГЛОНАСС. В случае, если нововведение будет одобрено Госдумой , оно может заработать уже с 1 октября 2019 года.

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