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Человек погиб в аварии на трассе под Соколом
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Человек погиб в аварии на трассе под Соколом 

Вологда.рф 5 часов назад
Фото: Вологда.рф
«Форд» и «Мазда» лоб в лоб столкнулись в Сокольском районе. ДТП произошло сегодня в 8.20 на 27-м км автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск. Водитель одной из иномарок погиб на месте.
Как сообщили в областном УГИБДД, виновником аварии стал 29-летний водитель «Форда». По неустановленной пока причине мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с «Маздой». Водитель «Форда» погиб на месте аварии.
За рулем второго автомобиля был 30-летний мужчина. Он получил травмы в ДТП. Также травмировался его 54-летний пассажир.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Они установят все детали и причины трагедии.
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