Человек погиб в аварии на трассе под Соколом

«Форд» и «Мазда» лоб в лоб столкнулись в Сокольском районе. ДТП произошло сегодня в 8.20 на 27-м км автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск. Водитель одной из иномарок погиб на месте.

Как сообщили в областном УГИБДД, виновником аварии стал 29-летний водитель «Форда». По неустановленной пока причине мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с «Маздой». Водитель «Форда» погиб на месте аварии.

За рулем второго автомобиля был 30-летний мужчина. Он получил травмы в ДТП. Также травмировался его 54-летний пассажир.