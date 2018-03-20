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В Кирове водитель Skoda Octavia снес ограждение и перевернулся
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Над Су-57 нависла угроза

В Кирове водитель Skoda Octavia снес ограждение и перевернулся 

Vyatka-grad.ru 5 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Во вторник, 20 марта 2018 года, в Кирове на улице Карла Маркса, 45 перевернулась Skoda Octavia.
Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.
Авария произошла в 01:40. Водитель иномарки ехал по Карла Маркса в сторону улицы Пятницкой.
«25-летний мужчина сказал, что не справился с управлением, наехал на стойку дорожного знака и ограждение, машина опрокинулась», — пояснили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области.
В ведомстве рассказали, что виновник находился за рулем пьяным, прав у него нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.
Фото — progorod43.ru
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