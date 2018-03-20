В Кирове водитель Skoda Octavia снес ограждение и перевернулся

Во вторник, 20 марта 2018 года, в Кирове на улице Карла Маркса, 45 перевернулась Skoda Octavia.

Об этом сообщили в ГИБДД по Кировской области.

Авария произошла в 01:40. Водитель иномарки ехал по Карла Маркса в сторону улицы Пятницкой.

«25-летний мужчина сказал, что не справился с управлением, наехал на стойку дорожного знака и ограждение, машина опрокинулась», — пояснили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области

В ведомстве рассказали, что виновник находился за рулем пьяным, прав у него нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.

Фото — progorod43.ru