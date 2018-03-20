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В Ясеневе соберутся любители автомобилей марки «Волга»
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В Ясеневе соберутся любители автомобилей марки «Волга» 

Ясенево 5 часов назад
Фото: Ясенево
31 марта в 13 часов состоится ежемесячный слет поклонников марки «Волга». Он пройдет в парке Узкое на Санаторной аллее. Об этом сообщается на странице газеты «Москва За Калужской заставой» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам председателя клуба любителей автомобилей марки «Волга» Александра Солоникина, в их клубе часто проходят интересные мероприятия. Например, в позапрошлом году они устраивали автопробег по Москве в честь дня Победы, а еще любители отечественного автомобиля «Волга» представляли клуб на мероприятии «Автострада» в Туле.
«Зимой на встречи клуба приезжает 6-8 машин, а в теплое время года по 15-20 машин. Мы жарим шашлыки и говорим про наши машины, обсуждаем все их минусы и плюсы. Впрочем, минусов у наши «Волг» практически нет», — ссказал глава клуба Александр Солоникин.
Интересно, что автомобили марки «Волга» члены клуба собрали сами.
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