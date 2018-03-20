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«Водитель мог уснуть»: госавтоинспекторы озвучили предварительную причину смертельного ДТП
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Над Су-57 нависла угроза

«Водитель мог уснуть»: госавтоинспекторы озвучили предварительную причину смертельного ДТП 

ufa1.ru 5 часов назад
Фото: ufa1.ru
Ранним утром 20 марта в Татарстане на 1016-м километре трассы М-7 Москва — Уфа, неподалеку от выезда с парковки кафе «Тургай», пассажирский автобус «Форд-Транзит» врезался в стоящий грузовик «Валдай». Предварительно установлено, что допустил столкновение водитель пассажирского автобуса — он не справился с управлением, возможно, уснув за рулем.
— ДТП произошло в ночное время. Дорога на этом участке отличная, видимо, такой темп водителя микроавтобуса и усыпил, — пояснили сотрудники ведомства «БИЗНЕС Online».
В аварии погибли водитель «Форда» и пассажир отечественного автомобиля. Еще шесть пассажиров автобуса получили травмы, их увезли в больницу.
Чтобы вызволить пострадавших и погибших, спасателям гарнизона МЧС из Елабуги пришлось разрезать машины специальным гидравлическим инструментом.
Корреспонденты Ufa1 следят за развитием событий в режиме реального времени.
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