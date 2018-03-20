В Волгоградской области столкнулись вылетевшие с моста машины

В Октябрьском районе Волгоградской области автомобили столкнулись после падения с моста.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около пяти часов вечера.

— 44-летний водитель на автомобиле «Шевроле Нива», следуя по дороге «Волгоград-Котельниково-Сальск» со стороны Волгограда , не справился с управлением, выехал на левую обочину и опрокинулся в кювет, где совершил наезд на ранее съехавшую в левый кювет на «Tойоту Короллу» под управлением 37-летнего водителя, — пояснили в региональной полиции.

Уточняется, что различные травмы получили пассажиры «Шевроле»: 40-летняя женщина и 15-летняя девочка. Их госпитализировали в районную больницу.