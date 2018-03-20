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В Волгоградской области столкнулись вылетевшие с моста машины
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Над Су-57 нависла угроза

В Волгоградской области столкнулись вылетевшие с моста машины 

ria34.ru 5 часов назад
Фото: ria34.ru
В Октябрьском районе Волгоградской области автомобили столкнулись после падения с моста.
Как сообщили РИА34 в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла накануне около пяти часов вечера.
— 44-летний водитель на автомобиле «Шевроле Нива», следуя по дороге «Волгоград-Котельниково-Сальск» со стороны Волгограда, не справился с управлением, выехал на левую обочину и опрокинулся в кювет, где совершил наезд на ранее съехавшую в левый кювет на «Tойоту Короллу» под управлением 37-летнего водителя, — пояснили в региональной полиции.
Уточняется, что различные травмы получили пассажиры «Шевроле»: 40-летняя женщина и 15-летняя девочка. Их госпитализировали в районную больницу.
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