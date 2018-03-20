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Павел Воля продает самую любимую машину
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Павел Воля продает самую любимую машину 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Объявление о продаже Smart 2001 года выпуска в лимитированной серии Brabus появилось на сайте Auto.ru. Сообщается, что автомобиль укомплектован бензиновым мотором объемом 1,6 литра мощностью 61 л.с. и роботизированной трансмиссией.
Как уверяет автор объявления, Brabus доработал всего 50 таких «Смартов», а этот экземпляр был 46-м. Машина не требует ремонта, пробег составляет 78 тыс. километров, 5 тыс. из которых — по России.
Сам Воля объяснил продажу «своей самой любимой машины» семейными обстоятельствами. «Я из этого автомобиля вырос», — написал резидент «Камеди клаб» под фотографией «Смарта» в Instagram. Воля особо подчеркивает, что автомобиль продается только с красивым номером Х001АМ 77.
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