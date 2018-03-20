Павел Воля продает самую любимую машину

Объявление о продаже Smart 2001 года выпуска в лимитированной серии Brabus появилось на сайте Auto.ru. Сообщается, что автомобиль укомплектован бензиновым мотором объемом 1,6 литра мощностью 61 л.с. и роботизированной трансмиссией.

Как уверяет автор объявления, Brabus доработал всего 50 таких «Смартов», а этот экземпляр был 46-м. Машина не требует ремонта, пробег составляет 78 тыс. километров, 5 тыс. из которых — по России