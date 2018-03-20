Ещё
Оренбургские полицейские пришли на помощь двум автомобилистам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Над Су-57 нависла угроза
Над Су-57 нависла угроза

Оренбургские полицейские пришли на помощь двум автомобилистам 

ProOren 5 часов назад
В Оренбургской области в связи со сложными погодными условиями участились случаи ДТП на дорогах региона. На помощь водителям приходят полицейские, которые патрулируют трассы.
Так, накануне в Северном районе на трассе житель Самары не справился с управлением автомобиля, машина слетела в кювет. Самостоятельно мужчина выбраться не смог и обратился за помощью к полицейским.
За день до этого на трассе Москва — Челябинск на помощь автомобилисту пришли полицейские из Бугурусланского района. На этот раз в кювет улетел грузовик. Правоохранители оперативно связались с работниками дорожной службы, и в течение короткого времени автомобилисту пришли на помощь.
Грузовик подняли с помощью техники, после чего мужчина смог продолжить путь.
ProOren: последние новости
Под Акбулкаком в ДТП пострадали две пассажирки ВАЗа Ночью в Оренбурге на Салмышской столкнулись «Рено» и «Киа» В Оренбуржье в 2017 году пьяные водители заплатили более 80 млн рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии100
У Скрипалей нет шансов. Шокирующее признание разработчика «Новичка»36
Трамп все-таки позвонил Путину61
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора216
В Киеве дали ответ по выборам в РФ25
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение