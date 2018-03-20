Оренбургские полицейские пришли на помощь двум автомобилистам 

В Оренбургской области в связи со сложными погодными условиями участились случаи ДТП на дорогах региона. На помощь водителям приходят полицейские, которые патрулируют трассы.
Так, накануне в Северном районе на трассе житель Самары не справился с управлением автомобиля, машина слетела в кювет. Самостоятельно мужчина выбраться не смог и обратился за помощью к полицейским.
За день до этого на трассе Москва — Челябинск на помощь автомобилисту пришли полицейские из Бугурусланского района. На этот раз в кювет улетел грузовик. Правоохранители оперативно связались с работниками дорожной службы, и в течение короткого времени автомобилисту пришли на помощь.
Грузовик подняли с помощью техники, после чего мужчина смог продолжить путь.