Оренбургские полицейские пришли на помощь двум автомобилистам

Грузовик подняли с помощью техники, после чего мужчина смог продолжить путь.

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