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В Красноярске «летних» водителей приглашают восстановить навыки вождения
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В Красноярске «летних» водителей приглашают восстановить навыки вождения 

АиФ Красноярск 5 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске автоинспекторы проведут для тех, кто автомобиль водит только в летний период, курс восстановления навыков вождения.
Также они расскажут о правилах самостоятельного оформления ДТП, изменениях в правилах и в законодательстве, работе камер фото-видеофиксации нарушений ПДД, познакомят с основными проблемами в сфере дорожного движения.
В Автоинспекции надеются, что такие курсы помогут избежать дорожно-транспортных происшествий, тем, кто водит так называемые «подснежники», то есть не эксплуатирует автомобиль зимой.
Встреча состоится 24 марта в 11 часов по адресу: Брянская, 23 (здание УГИБДД ГУ МВД по краю).
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