В Красноярске «летних» водителей приглашают восстановить навыки вождения

Красноярске автоинспекторы проведут для тех, кто автомобиль водит только в летний период, курс восстановления навыков вождения.

Также они расскажут о правилах самостоятельного оформления ДТП, изменениях в правилах и в законодательстве, работе камер фото-видеофиксации нарушений ПДД, познакомят с основными проблемами в сфере дорожного движения.

В Автоинспекции надеются, что такие курсы помогут избежать дорожно-транспортных происшествий, тем, кто водит так называемые «подснежники», то есть не эксплуатирует автомобиль зимой.

Встреча состоится 24 марта в 11 часов по адресу: Брянская, 23 (здание УГИБДД ГУ МВД по краю).