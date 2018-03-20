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Три человека получили ранения в аварии в Сосновском районе
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Три человека получили ранения в аварии в Сосновском районе 

В городе N 5 часов назад
Фото: Vgoroden.ru
Одному из пострадавших потребовалась госпитализация. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
ДТП случилось около 9.40 на третьем километре трассы Сосновское — Яковское. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Мицубиси» не справился с управлением. В результате чего его машина вылетела на встречку и врезалась в ВАЗ.
Сам предполагаемый виновник ДТП не пострадал, а водителю и пассажирам отечественного автомобиля потребовалась помощь врачей. 68-летний мужчина госпитализирован с переломами обеих ног и ушибом ключицы. 38-летняя женщина получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. У 43-летнего мужчины, который обратился в больницу самостоятельно, диагностировано сотрясение мозга.
Напомним, водители двух автомобилей получили ранения в ДТП, которое случилось в тот же день в Автозаводском районе.
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