Три человека получили ранения в аварии в Сосновском районе

Одному из пострадавших потребовалась госпитализация. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и орг-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП случилось около 9.40 на третьем километре трассы Сосновское — Яковское. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Мицубиси» не справился с управлением. В результате чего его машина вылетела на встречку и врезалась в ВАЗ.

Сам предполагаемый виновник ДТП не пострадал, а водителю и пассажирам отечественного автомобиля потребовалась помощь врачей. 68-летний мужчина госпитализирован с переломами обеих ног и ушибом ключицы. 38-летняя женщина получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. У 43-летнего мужчины, который обратился в больницу самостоятельно, диагностировано сотрясение мозга.

Напомним, водители двух автомобилей получили ранения в ДТП, которое случилось в тот же день в Автозаводском районе.