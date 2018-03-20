Ремонт дороги на въезде в Воронеж обещают закончить до сезона отпусков

«Автодор» планирует закончить капремонт трассы М-4 «Дон» на въезде в Воронеж до пика сезона отпусков.

Ремонт участка дороги в Рамонском районе продолжается с прошлого года. Предполагается, что обновленная дорога будет обладать большей пропускной способностью и станет более безопасной. До ремонта транспортный поток здесь достигал более 80 тысяч автомобилей в сутки.

Дорожники скоро завершат устройство третьей полосы, установят ограждение и освещение. Последним этапом будут дорожные знаки и разметка.