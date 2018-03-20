Житель Вязниковского района убил свою сожительницу за ночевку у бывшего

Мужчина полностью обеспечивал женщину и её 7-летнего ребенка и рассчитывал на крепкие семейные отношения. Он работал водителем-экспедитором в частной фирме в Иванове. 14 марта мужчина находился в рейсе. Сожительница сообщила ему, что едет в больницу с ребенком. Когда он попросил прислать фотографию, женщина ответила, что тут не ловит сеть.

18 марта мужчина вернулся из рейса. Женщина призналась, что ездила не в больницу, а к бывшему мужу, но заверила, что между ними ничего не было. В приступе гнева мужчина начал избивать её кулаками и ударил столом по голове. 31-летняя женщина скончалась от полученных травм. Увидев, что она мертва, мужчина сам позвонил в полицию.

Расследование уголовного дела продолжается.