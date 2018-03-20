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В Кирове сбили 8-летнего ребенка и 13-летнюю школьницу: один из водителей уехал с места ДТП
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В Кирове сбили 8-летнего ребенка и 13-летнюю школьницу: один из водителей уехал с места ДТП 

Vyatka-grad.ru 6 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Первое ДТП произошло 19 марта в 13 часов напротив дома №134 на улице Московской в городе Кирове. По информации ведомства, неизвестный водитель сбил 8-летнюю девочку и уехал с места происшествия. Школьница получила травмы, госпитализация ей не потребовалась.
В 16:33 напротив дома №50 на улице Щорса 33-летний водитель Hyundai Solaris выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил 13-летнюю девочку. Школьница получила травмы, медпомощь ей оказали на месте.
Фото — УГИБДД России по Кировской области
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