В Кирове сбили 8-летнего ребенка и 13-летнюю школьницу: один из водителей уехал с места ДТП

Первое ДТП произошло 19 марта в 13 часов напротив дома №134 на улице Московской в городе Кирове. По информации ведомства, неизвестный водитель сбил 8-летнюю девочку и уехал с места происшествия. Школьница получила травмы, госпитализация ей не потребовалась. В 16:33 напротив дома №50 на улице Щорса 33-летний водитель Hyundai Solaris выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил 13-летнюю девочку. Школьница получила травмы, медпомощь ей оказали на месте. Фото — УГИБДД России по Кировской области