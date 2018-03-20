Движение на Революционной встало из-за неработающего светофора

Самарские водители пожаловались на организацию дорожного движения на Московском шоссе. Их возмутила работа светофора на пересечении с Революционной. Свое недовольство автолюбители выразили в соцсетях.

Средняя скорость на участке не превышает 3 км/ч — Кто-то убрал стрелку на светофоре, — рассказали очевидцы. — Теперь с Революционной не повернуть на Московское шоссе. Раньше хоть «разгрузка» была.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», средняя скорость движения на этом перекрестке сейчас не превышает 3 км/ч. Затор начинается на пересечении с улицей Мичурина и заканчивается на Гагарина.