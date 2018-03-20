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Движение на Революционной встало из-за неработающего светофора
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Движение на Революционной встало из-за неработающего светофора 

63.ru 6 часов назад
Фото: 63.ru
Самарские водители пожаловались на организацию дорожного движения на Московском шоссе. Их возмутила работа светофора на пересечении с Революционной. Свое недовольство автолюбители выразили в соцсетях.
Средняя скорость на участке не превышает 3 км/ч  — Кто-то убрал стрелку на светофоре, — рассказали очевидцы. — Теперь с Революционной не повернуть на Московское шоссе. Раньше хоть «разгрузка» была.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», средняя скорость движения на этом перекрестке сейчас не превышает 3 км/ч. Затор начинается на пересечении с улицей Мичурина и заканчивается на Гагарина.
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