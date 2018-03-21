Воронежский облздрав: 2 пострадавших в ДТП с автобусом и фурой находятся в реанимации

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Появились подробности угона машины, на которой неизвестный устроил 3 ДТП в Воронеже

В Воронеже пьяная автоледи врезалась в 2 припаркованные машины и скрылась

СК выяснит, кто виноват в обрушении глыбы льда на женщину в центре Воронежа