Воронежский облздрав: 2 пострадавших в ДТП с автобусом и фурой находятся в реанимации 

Медики рассказали о состоянии пациентов. Трое пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе М-4 «Дон» в Павловском районе попали в реанимацию, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Авария произошла утром вторника,21 марта. Сейчас в Павловской больнице находятся восемь пострадавших при ДТП. — Трое пациентов находятся в реанимации, одного из них в ближайшее время планируют перевести в травматологическое отделение. Двоих пациентов хирургического отделения в скором времени переведут на амбулаторное лечение. Все пациенты — мужчины, — рассказали в облздраве. Автобус Mercedes-Benz ехал по маршруту «Ереван — Москва», в нём находились три водителя и 50 пассажиров, все — граждане Армении. Пассажиры отправлялись на заработки в Москву. На 673 км М-4 «Дон» водитель автобуса вылетел на «встречку», где врезался в тягач Mercedes-Benz с полуприцепом Krone, двигавшегося в направлении Ростова-на-Дону. Последствия смертельной аварии попали на видео. В результате ДТП на месте скончались 39-летний водитель автобуса и 56-летний водитель грузового автомобиля. Еще девять пассажиров получили травмы, их доставили в Павловскую районную больницу. Одного вскоре отправили на амбулаторное лечение. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, спровоцировав ДТП. После аварии силовики возбудили два уголовных дела — по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по факту нарушения ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Екатерина Трещикова