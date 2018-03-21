Ещё
Воронежский облздрав: 2 пострадавших в ДТП с автобусом и фурой находятся в реанимации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воронежский облздрав: 2 пострадавших в ДТП с автобусом и фурой находятся в реанимации 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
Медики рассказали о состоянии пациентов. Трое пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе М-4 «Дон» в Павловском районе попали в реанимацию, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. Авария произошла утром вторника,21 марта. Сейчас в Павловской больнице находятся восемь пострадавших при ДТП. — Трое пациентов находятся в реанимации, одного из них в ближайшее время планируют перевести в травматологическое отделение. Двоих пациентов хирургического отделения в скором времени переведут на амбулаторное лечение. Все пациенты — мужчины, — рассказали в облздраве. Автобус Mercedes-Benz ехал по маршруту «Ереван — Москва», в нём находились три водителя и 50 пассажиров, все — граждане Армении. Пассажиры отправлялись на заработки в Москву. На 673 км М-4 «Дон» водитель автобуса вылетел на «встречку», где врезался в тягач Mercedes-Benz с полуприцепом Krone, двигавшегося в направлении Ростова-на-Дону. Последствия смертельной аварии попали на видео. В результате ДТП на месте скончались 39-летний водитель автобуса и 56-летний водитель грузового автомобиля. Еще девять пассажиров получили травмы, их доставили в Павловскую районную больницу. Одного вскоре отправили на амбулаторное лечение. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, спровоцировав ДТП. После аварии силовики возбудили два уголовных дела — по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по факту нарушения ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Екатерина Трещикова
Вести Воронеж: последние новости
Появились подробности угона машины, на которой неизвестный устроил 3 ДТП в Воронеже В Воронеже пьяная автоледи врезалась в 2 припаркованные машины и скрылась СК выяснит, кто виноват в обрушении глыбы льда на женщину в центре Воронежа
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин попросил прекратить дела против него221
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором290
Назван возможный преемник Лаврова87
США пригрозили привлечь РФ к ответственности81
Меркель анонсировала изменение отношений с РФ20
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение