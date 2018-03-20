Силовики рассказали подробности смертельного ДТП с автобусом на воронежской трассе 

В аварии на трассе М-4 «Дон» погибли 2 человека. Прокуратура рассказала подробности смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика, которое произошло на 673 км трассы «М-4 „Дон“ в Павловском районе утром вторника, 20 марта. А аварии погибли два человека и ещё девять — пострадали, сообщила пресс-служба ведомства. Автобус Mercedes-Benz ехал по маршруту »Ереван — Москва», в нём находились три водителя и 50 пассажиров, все — граждане Армении. Пассажиры отправлялись на заработки в Москву. На 673 км М-4 «Дон» водитель автобуса вылетел на «встречку», где врезался в тягач Mercedes-Benz с полуприцепом Krone, двигавшегося в направлении Ростова-на-Дону. В результате ДТП на месте скончались 39-летний водитель автобуса и 56-летний водитель грузового автомобиля. Еще девять пассажиров получили травмы, их доставили в Павловскую районную больницу. Следователи начали проверку по факту ДТП, ход которой взяла на контроль прокуратура. Последствия смертельной аварии попали на видео. Кроме того, после ДТП на трассе образовалась пробка длиной в несколько километров. Екатерина Трещикова
Фото — ГУ МЧС по Воронежской области