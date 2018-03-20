Жители Суворовского пожаловались на нехватку транспорта 

Жители микрорайона Суворовский в Ростове пожаловались на нехватку общественного транспорта. В частности, они опубликовали в популярном паблике в социальных сетях видеоролик, как люди «запихиваются» в микроавтобус №27. Один из мужчин проявляет чудеса эквилибристики, чтобы дать водителю закрыть дверь, а другие пассажиры пожаловались, что в транспорте было крайне душно от такого скопления людей. Пользователи предложили часть автобусов, которые сейчас работают на левенцовском направлении, перебросить в микрорайон Суворовский. Напомним, в августе в Суворовский запустят новый автобусный маршрут №81, который будет ходить на Сельмаш по проспектам Космонавтов, Михаила Нагибина и Ленина. На линии будет работать 10 единиц автобусов малого и среднего класса в обычном режиме. Также с августа 2018 года количество автобусов на маршруте №10 «мкр. Суворовский — Сельмаш» увеличится с 1 до 4 единиц.