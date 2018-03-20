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На кольце на улице Донского в Калининграде появилась яма глубиной в тридцать сантиметров
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На кольце на улице Донского в Калининграде появилась яма глубиной в тридцать сантиметров 

Вести Калининград 6 часов назад
Фото: Вести Калининград
Провал образовался из-за аварии на водопроводе. Сообщается, что заделывать его будут ночью, чтобы не мешать движению.
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