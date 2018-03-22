Ещё
В Таиланде около 20 человек погибли в результате ДТП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Таиланде около 20 человек погибли в результате ДТП с автобусом 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: CC BY 2.0 / Jeffrey Beall / Thai Ambulance
Двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком в провинции Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда, 19 человек погибли, около 35 получили ранения, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в среду вечером по местному времени. Автобус, в котором находились 50 пассажиров, направлялся из провинции Чантхабури в Саконнакхон. Как сообщил представитель полиции Джирават Прайунсаб, в результате столкновения автобус съехал с дороги и перевернулся, грузовик врезался в дерево. Точная причина аварии не установлена.
По данным полиции, 15 человек скончались на месте, пострадавшие направлены в ближайшие больницы. Водитель автобуса выжил в результате происшествия. Как ожидается, в скором времени его допросит полиция.
РИА Новости: последние новости
СМИ: Uber приостановил испытания беспилотных авто после несчастного случая Под Калининградом из-за ДТП перенесли концерт группы "Пикник" В Кузбассе перевернулась машина скорой помощи
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ могут повысить подоходный налог477
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке135
Панин с огромным долгом сбежал из России100
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД121
В России планируют изменить схему призыва30
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение