Ещё
Посмотрите, как Ferrari 458 уничтожают на свалке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посмотрите, как Ferrari 458 уничтожают на свалке 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
В Великобритании уничтожили супркар Ferrari 458 Spider, который был конфискован у владельца. Видео с уничтожением машины на своей странице на Facebook опубликовал ее бывший владелец Захид Хан.
Полиция посчитала, что машина может быть угнана, позже признав ее не пригодной для использования на дорогах общего пользования. Хозяин автомобиля заявил, что именно он является законным владельцем машины, и ее никто не угонял.
По словам Хана, машина была застрахована правильным образом, а полиция не оповестила его о судебном слушании по его делу и не предупредила об уничтожении автомобиля.
Ранее в Сети появился похожий ролик, в котором показано, как уничтожаются хот-хэтч Ford Focus RS и «заряженный» универсал Focus ST. Тогда предполагалось, что утилизации подверглись выставочные автомобили автопроизводителя.
А вы уже читаете
«Мотор» в Телеграме?
Motor.ru: последние новости
Cadillac потроллил автопилот Tesla Uber остановил тесты беспилотников из-за аварии с фатальным исходом Тест: иномарка или наша
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко нашел замену российскому газу304
Кортнев вслед за Макаревичем сравнил россиян с американцами272
Опубликовано обещанное шок-видео с Савченко54
«Американская трагедия» повторяется22
Захарова рассказала о будущем Лаврова31
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
00:36
Москвичей пригласили на субботники
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение