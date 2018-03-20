Из-за пьяных водителей в Белгороде с начала года погибли семь человек

С начала года из-за пьяных водителей в Белгородской области случилось девять ДТП, в которых семь человек погибли и 12 — пострадали, сообщила пресс-служба регионального МВД

Инспекторы ГИБДД отстранили от вождения более 800 человек, из них 65 водителей попались на повторной нетрезвой езде.

Госавтоинспекция напоминает, что за вождение в пьяном виде можно на два года лишиться водительских прав или заплатит до 30 тыс. рублей штрафа.

За повторную нетрезвую езду грозит штраф до 300 тыс. рублей, либо до 480 часов обязательных работ, либо до двух лет принудительных работ, либо до двух лет лишения свободы.